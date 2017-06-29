В Крыму надеются на увеличение турпотока после открытия Керченского моста

Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий считает, что после открытия Керченского моста туристический поток на полуостров возрастет на треть. Такое мнение Стрельбицкий выразил 29 июня на Крымском транспортном форуме в Алуште, сообщает «Крыминформ».

«С появлением Крымского моста туристическая отрасль Крыма заживет другой жизнью. Уже к сезону 2019 года, когда откроется движение по автомобильной части Крымского моста, мы ожидаем рост турпотока примерно на 20-30%», – считает Стрельбицкий.

По его словам, открытие движения по мосту позволит автомобилистам более комфортно добираться в аннексированный Крым.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что спрос россиян на отдых в аннексированном Крыму по сравнению с 2016 годом упал на 30 процентов.

По его информации, спрос падает из-за стабилизации курса рубля и возобновления туристических поездок в Турцию, причем с минимальными ценами на отдых. Туроператоры также отмечают, что в этом году в полтора раза подорожала перевозка в Крым. По их оценкам, она стоит почти столько же, сколько отдых в скромном отеле в Турции.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».