Следком России возбудил уголовное дело в отношении сына замминистра МВД по Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сына подконтрольного Кремлю замминистра МВД по Крыму Егора Иванцова, занимавшего пост старшего помощника прокурора Симферополя, по подозрению в коррупционном преступлении, в результате которого детский лагерь в Алуште перешел в частные руки. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего старшего помощника прокурора города Симферополя Республики Крым Егора Иванцова и Александра Звонкова. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», – говорится в сообщении.

По информации Следкома, вторым фигурантом дела является директор детского лагеря в Алуште «Кристалл» Александр Звонков.

По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и Звонков «из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на приобретение путем обмана права на здание общежития детского лагеря в Алуште». Как сообщается, они при помощи поддельных документов приватизировали здание лагеря.

В результате их действий «муниципальному образованию городской округ Алушта был причинен ущерб в размере не менее 6,2 млн рублей (2,7 млн грн – КР)».

В настоящее время оба фигуранта арестованы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также СМИ сообщали ранее об аресте самого замминистра МВД России по Крыму Андрея Иванцова, но эту информацию Следком России пока не подтверждает.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».