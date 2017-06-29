В Севастополе отметили российский День партизан и подпольщиков Второй мировой войны

В четверг, 29 июня, в аннексированном Севастополе провели митинг-реквием ко Дню партизан и подпольщиков периода Второй мировой войны. Митинг состоялся у братской могилы на кладбище Коммунаров, где после войны были захоронены останки расстрелянных членов севастопольского подполья. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На мероприятии присутствовали несколько ветеранов-участников подполья и представители подконтрольных Кремлю властей города. Ветераны вспоминали о событиях войны, после этого прошла минута молчания в память о погибших партизанах и подпольщиках города.

Севастопольская подпольная организация создалась в период немецко-фашистской оккупации 1942-1944 годов и была одной из самых действенных в Крыму. Ее руководителем стал Василий Ревякин. В его доме размещался штаб и подпольная типография. Сейчас там музей подполья. В марте 1944 года за 20 дней до освобождения города участников подполья расстреляли. В Севастополе во время оккупации погибли 60 подпольщиков. Партизанское движение во время Второй мировой войны состояло из Севастопольского и Балаклавского отрядов. По сведениям историков, в севастопольском отряде насчитывалось до 750 человек.

День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня. Установлен Государственной думой России в марте 2009 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».