Логвинский: мое временное президентство в ПАСЕ символично для крымчан

В среду, 28 июня, народный депутат Украины Георгий Логвинский вел заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, исполняя обязанности ее президента. Как написал 29 июня Логвинский в Фейсбуке, его председательство «символично в первую очередь для крымчан»

«Вчера был особый непростой день в моей жизни. Вести заседание ПАСЕ, исполняя обязанности ее Президента – почетно и очень ответственно. 47 делегаций национальных парламентов, 6 рабочих языков, множество важнейших для всей Европы вопросов – и над всем этим флаг Украины на значке председательствующего в Ассамблее народного депутата Украины», – написал Логвинский.

По его словам, президентство в ПАСЕ – это «очередная победа на международной арене», и она «символична, в первую очередь, для крымчан – представитель Меджлиса вместо ставленника государства агрессора».

В среду, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы провели «День Крыма», в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.

В конце апреля 2017 года 45 членов ПАСЕ из разных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН по восстановлению деятельности Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».