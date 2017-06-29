Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» приняли решение оштрафовать Украину за отказ пустить в страну певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять на конкурсе Россию. В Европейском вещательном союзе сообщили, что «действия Киева нанесли урон репутации конкурса». Кроме того, на Украину наложат штраф из-за задержек в организации мероприятия.

В свою очередь, российскому «Первому каналу» вещательный союз направил замечание за отказ транслировать «Евровидение». Как сообщается, штрафовать Россию организаторы конкурса не будут.

Россия не принимала участия в «Евровидении-2017» после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской участнице конкурса Юлии Самойловой из-за того, что она незаконно посещала аннексированный Крым. В Министерстве иностранных дел России выразили возмущение этим решением.

Организаторы конкурса «Евровидение-2017» выразили разочарование решением Украины, и вместе с тем указали на необходимость уважать законы страны пребывания.

Певица Самойлова выступала в аннексированном Крыму 27 июня 2015. Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма.

Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, которые незаконно выступали в Крыму.