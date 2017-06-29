На заседании ПАСЕ будут говорить о «деле Чийгоза» – адвокат

В четверг, 29 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы будут говорить о российских репрессиях в аннексированном Крыму, в частности о деле одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза. Об этом в Фейсбуке написал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы вместе с национальным лидером крымских татар Мустафой Джемилевым, замещающим должность Президента ПАСЕ Георгием Логвинским и супругой Ахтема Чийгоза Эльмирой Аблялимовой будем говорить депутатам европейских парламентов, делегированным в ПАСЕ, о тяжелейшей ситуации в Крыму, о развязанных российскими властями репрессиях в отношении крымских татар и конкретно о деле Ахтема Чийгоза», – написал адвокат.

В среду, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы провели «День Крыма», в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.