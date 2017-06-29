Аксенов: «Крымхлеб» преобразуется в «государственное акционерное общество»

В аннексированном Крыму предприятие «Крымхлеб» решили преобразовать в акционерное общество, «из которого 100% акций будут принадлежать государству». Об этом 29 июня написал в Фейсбуке подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«ГУП РК «Крымхлеб» преобразуется в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству. Это решение принято в первую очередь по причине того, что на сегодняшний момент такая форма собственности, как ГУП, не в состоянии эффективно и достаточно быстро выполнять определенные процедуры. Уверен, что с изменением формы собственности увеличится и эффективность предприятия», – написал Аксенов.

По его словам, «руководство «Крымхлеба» имеет конкретный план развития, а трудовой коллектив сохраняет свою целостность».

В январе 2017 года вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гоцанюк собщил, что на полуострове рассматривают приватизацию предприятия «Крымхлеб».

«Крымхлеб» был «национализирован» в ноябре 2014 года по решению подконтрольного Кремлю парламента Крыма «с целью обеспечения продовольственной безопасности».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».