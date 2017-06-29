Портников: «Парламентская ассамблея Совета Европы поможет деоккупировать Крым»

Парламентская ассамблея Совета Европы может способствовать деоккупации Крыма и повлиять на ситуацию с соблюдением прав человека на аннексированном Россией полуострове. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал украинский журналист Виталий Портников.

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​«Парламентская ассамблея Совета Европы – это организация, куда приезжают депутаты парламентов различных стран. Это такой клуб, который так или иначе влияет на парламентские настроения, потому что люди, которые являются членами национальной делегации в Совете Европы, возвращаются в свои парламенты. От того, что они слышат в Парламентской Ассамблее Совета Европы, во многом зависит и настроение в самих парламентах. Потому что эти люди осуществляют такие функции послов для связи с другими парламентами и парламентскими делегациями. То, что они услышат, то и станет достоянием депутатского корпуса, а то, что не услышат – не станет», – отметил Портников.

В среду, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы провели «День Крыма», в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.

В конце апреля 2017 года 45 членов ПАСЕ из разных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к России выполнить предписание Международного суда ООН по восстановлению деятельности Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».