Адвокат Полозов в ПАСЕ назвал «прецедентом» участие Чийгоза в суде Крыма по видеосвязи

Российский адвокат одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза Николай Полозов утверждает, что прецедент с отказом вывоза его подзащитного на судебные заседания и участия Чийгоза в суде по интернет-связи является первым в истории юриспруденции соседней России.

Об этом Полозов рассказал 29 июня во время своего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы. Видео выступления украинской делегации опубликовал член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев на своей странице в Facebook.

«Ахтем Чийгоз два с половиной года находится в тюрьме Симферополя. Последний год его не вывозят из тюрьмы даже в суд. Это впервые в России, когда подсудимый не участвует непосредственно в процессе. Безусловно это лишает его право на защиту. С этим невозможно исследовать доказательства надлежащим образом. Теперь людей можно держать в тюрьме и никуда не вывозить?», – сказал Полозов.

Полозов опасается, что если Чийгоз будет и дальше участвовать в заседаниях по видеосвязи, то подобная практика будет распространятся в соседней России дальше.

В среду, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы провели «День Крыма», в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.