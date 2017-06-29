Радио Крым.Реалии: Квартирный ценопад в Крыму

Какая ситуация на рынке недвижимости Крыма и Севастополя? Кто покупает квартиры и земельные участки в аннексированном Крыму? Как цены на крымскую недвижимость изменились за три года?

Об этом ведущий Радио Крым.Реалии Александр Янковский говорит с директором агентства «Парад недвижимости» Дмитрием Майоровым, руководителем агентства недвижимости «ГеоКрым» Александром Белоусовым, директором крымского агентства недвижимости «Мультидом» Натальей Массальской.

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