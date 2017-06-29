Жена Ахтема Чийгоза: верю, что европейские народы помогут освобождению моего мужа

Жена одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова выразила надежду на то, что «семья европейских народов сделает все для освобождения» ее мужа.

Об этом Аблялимова рассказала 29 июня во время своего выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы. Видео выступления Аблялимовой опубликовал член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев на своей странице в Facebook.

«Я надеюсь и верю, что огромная семья европейских народов скоординирует все свои усилия и сделает все для того, чтобы освободить незаконно содержащегося под стражей моего мужа Ахтема Чийгоза», – сказала Аблялимова

Также она призвала помочь Ахтему Чийгозу исполнить «последний долг» перед его матерью, состояние которой, по словам Аблялимовой, значительно ухудшилось.

В среду, 28 июня, в Парламентской ассамблее Совета Европы провели «День Крыма», в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.