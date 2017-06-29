Во Львове от удара молнии погибли мужчина и 9-летняя девочка

Во Львове у Левандовского озера в результате удара молнии погибли 30-летний мужчина и 9-летняя девочка, сообщила 29 июня полиция Львовщины.

По данным ведомства, мужчина и девочка во время грозы спрятались под дерево, в которое попала молния.

От ее удара на этом же месте также пострадали 36-летний мужчина и его 10-летний сын. Оба с тяжелыми ожогами находятся в больнице, отметили в ведомстве.

«Мальчик сейчас в реанимации, а его отец с ожогами средней тяжести госпитализирован в инфарктное отделение», – сообщил главный врач 8-й городской клинической больницы Василий Обаранець.

По словам медиков, жизни пострадавших нет угрозы.

Днем во Львове была сильная гроза с громом и молнией. Неоднократно спасатели предупреждали львовян, что во время грозы нельзя находиться под деревьями.