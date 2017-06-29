Министры НАТО обсудят увеличение расходов на оборону

Министры обороны НАТО во время встречи 29 июня в Брюсселе обсудят увеличение оборонных расходов, кибербезопасность и направление в Афганистан дополнительных войск для помощи правительственным силам в борьбе с группировкой «Талибан».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил перед встречей, что союзники согласовали увеличение контингента в Афганистане. Но, по его словам, об их участии в боевых действиях речи не идет, сообщает Радiо Свобода.

Сейчас в Афганистане находится около 13 500 военных НАТО, около половины – из США. Они здесь находятся в рамках тренировочной миссии «Решительная поддержка».

Столтенберг не сказал, на сколько планируют увеличить миссию, но отметил, что 15 членов НАТО уже согласились направить в Афганистан дополнительных военных.

Также министры НАТО должны обсудить вопрос о кибербезопасности и увеличение оборонных расходов.

28 июня Йенс Столтенберг сообщил, что европейские страны-члены НАТО и Канада уже в этом году увеличат расходы на оборону на 4,3%.

В настоящее время только США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония выполнили поставленную ранее задачу – тратить на оборону два процента ВВП. США покрывает около 70% расходов альянса.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских союзников увеличить свой вклад в бюджет НАТО, предупреждая, что в противном случае они не смогут рассчитывать на помощь Вашингтона в их защите. Столтенберг поддержал позицию Трампа, подчеркнув, что в современных условиях НАТО сталкивается с новыми вызовами.