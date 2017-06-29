Аксенов пригрозил «Морской дирекции» двумя десятками уголовных дел

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов «увидел перспективу» в возбуждении двух десятков уголовных дел из-за нарушений в работе компании-перевозчика через Керченскую переправу «Морская дирекция». Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«Предварительные результаты мы получили от счетной палаты. Могу сказать, что перспективу вижу следующую: десятка два уголовных дел, как минимум, при ближайшем рассмотрении. Исходя из анализа, получены конкретные результаты, понятны механизмы, и кто за всем этим стоит, но это дело уже правоохранительных органов», – сказал Аксенов.

По его словам, российские правоохранители и Федеральная служба безопасности России держат процесс «на контроле».

В пресс-службе компании «Морская дирекция» заявления Сергей Аксенова пока не комментируют.

«Морская дирекция» – официальная компания-перевозчик Керченской паромной переправы.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.