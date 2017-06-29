Эксперт: в Крыму падает спрос на вторичный рынок недвижимости

В аннексированном Крыму падает спрос на вторичный рынок недвижимости, сообщил в эфире Радио Крым.Реалии 29 июня директор крымского агентства «Парад недвижимости» Дмитрий Майоров.

По его словам, теперь на полуострове стоимость квартир диктуют застройщики.

«Всегда первичный рынок ориентировался на вторичный, потому что это массовые продажи. Сейчас вторичный рынок начинается присматриваться к первичному, потому что старые квартиры никто не хочет покупать, поэтому первичный рынок испытывает свою конкуренцию между собой, они стабилизируют цены, и уже меньше оглядываются на вторичный, хотя раньше было наоборот», – сказал Майоров.

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Эксперт добавил, что в Крыму не ощущается скачков цен на недвижимость из-за невозможности анализа реальной стоимости квартиры.

«Реальная цена нигде не публикуется, это возможно сделать (получить информацию о реальной стоимости жилья при сделке – КР) только из закрытых баз. Например, сообществ, где действительно есть информация о проданных квартирах и их стоимости. Даже из данных Госкомрегистра это сделать невозможно, потому что есть причины, связанные с оптимизацией налогов и так далее», – сказал он.

Российские СМИ сообщают, что эксперты зафиксировали падение цен на жилье во всех городах аннексированного Крыма. Как сообщает РБК, средняя цена квартиры на вторичном рынке Крыма упала на 2,8%, в новостройках – на 3,4%﻿. Самым дорогим городом остается Ялта, самым дешевым – Бахчисарай

В апреле 2017 года подконтрольный Москве вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что сейчас в Крыму работает около 250 строительных фирм, и отметил, что перед российским руководством полуострова на этот год «стоит амбициозная задача, чтобы сделать полуостров взрывной точкой роста».

Эксперты севастопольской фирмы по недвижимости в 2016 году сообщали, что на полуострове, в основном, приобретают жилье жители соседней России.