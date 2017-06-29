В Украине появились борды о Крыме с цитатой из Конституции страны

Министерство информационной политики Украины ко Дню Конституции разместило на ситилайтах плакаты с цитатами из украинской Конституции, на которых написано, что Крым на законодательном уровне является частью Украины. Подобные плакаты, в том числе, можно увидеть на улицах Киева.

Как рассказала 29 июня в комментарии Крым.Реалии исполняющая обязанности министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, информационная кампания ко Дню Конституции насчитывает несколько сюжетных линий, и Крым – одна из них.

«Там четыре сюжетные линии. Одна из них о территориальной целостности, о том, что это является незыблемым и основным эпизодом нашей независимости. Еще одна линия о том, что цензура запрещена. Это больше суть информационной политики. По Украине таких бордов более шестисот. Несколько сотен мы печатали, раздавали операторам в Киеве, а остальные отправляли на ОДА. Такую же компанию мы будем планировать ко Дню Независимости Украины», – отметила Джеппар.

День Конституции Украины отметили 28 июня, этот день является государственным праздником и нерабочим днем.

Первая Конституция независимого украинского государства принята Верховной Радой Украины 28 июня 1996 года. Главный закон страны пережил несколько трансформаций.

Согласно Конституции, Украина – суверенное и независимое, социальное и правовое государство. Украина – унитарное государство, ее территория в рамках существующей границы является целостной и неприкасаемой. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкасаемость и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.