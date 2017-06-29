В Кремле считают, что могут защитить россиянина Агеева, взятого в плен под Луганском

Российские власти могут принять меры для защиты задержанного в Луганской области Украины гражданина России. Такое предположение высказал в четверг 29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Радио Свобода.

27 июня Русская служба ВВС сообщила, что 24 июня под Луганском в плен к украинским военным попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Его мать рассказала ВВС, что в марте 2017 года Агеев уехал служить по контракту в город Батайск Ростовской области.

Позже Минобороны России опровергло это, заявив, что Виктор Агеев «в мае 2016 года был уволен в запас, пройдя срочную службу».

В Союзе комитетов солдатских матерей заявление Минобороны России назвали «подлостью». Председатель союза Валентина Мельникова заявила, что Россия ставит под угрозу жизни задержанного. По ее словам, в украинском конфликте российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в конфликте на Донбассе.

Всего, по данным украинских властей, в зоне вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей находятся по меньшей мере пять тысяч кадровых российских военных.

В мая 2015 года года украинская власть задержала в Луганской области россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. По данным Киева, они служили в бригаде специального назначения ГРУ. В российском командовании утверждали, что к армию задержанные отношения не имеют, поскольку освободились от службы за несколько месяцев до задержания. Позже их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.