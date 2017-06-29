Российские компании спорят за право потратить 100 млн на проект реконструкции Митридатской лестницы

В конкурсе на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи участвует несколько российских компаний, сообщают местные СМИ. По информации сайта «Керчь – мой город», конкурс завершится 6 июля.

Как сообщает издание, согласно документам, размещенным на российском портале госзакупок, участие в конкурсе принимают четыре компании: ООО «Меандр» и ООО «Эпоха Возрождения» (Санкт-Петербург), ООО «Асгард» (Нижний Новгород) и Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Сумма контракта составляет 101,5 миллиона рублей (около 44 млн грн – КР).

«Фирма, выигравшая тендер, обязана будет произвести разработку научно-проектной документации по реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц не позднее 31 марта 2018 года», – говорится в сообщении.

На восстановление разрушенной Митридатской лестницы в Керчи обещают выделить 1 млрд 200 млн рублей, сообщил глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов.

15 сентября 2016 года Митридатскую лестницу посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время экскурсии по объекту Путин поручил его реконструировать.

Сейчас на лестнице провели некоторые укрепительные работы.

Большая Митридатская лестница – один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен».

Большая Митридатская лестница ведет на гору Митридат, где располагался античный город Пантикапей. Лестница насчитывает 436 ступеней, она была построена в 1840 году. Малая Митридатская лестница была построена в 1866 году на северном склоне горы Митридат.

Большая и Малая Митридатские лестницы служат не только для подъема на гору туристов и участников городских мероприятий, но и являются наиболее коротким путем к центральным улицам города для местных жителей, поскольку склоны горы Митридат – это жилая зона.