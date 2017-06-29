Логвинский: депутатам ПАСЕ передали сообщение из Крыма от Ахтема Чийгоза

Депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на «круглом столе» о политических преследованиях в Крыму передали сообщение от одного из лидеров крымскотатарского движения Ахтема Чийгоза. Об этом 29 июня рассказал заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Логвинский.

По его словам, обращение к депутатам ПАСЕ зачитала жена Чийгоза Эльмира Аблялимова

«Сообщение из крымской тюрьмы от заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза. Кто я и за что борюсь? Ответ на этот вопрос сегодня из уст его супруги Эльмиры Аблялимовой услышали депутаты ПАСЕ на круглом столе о политических преследованиях в Крыму. Дело в том, что более 600 депутатов ПАСЕ, которые голосуют за документы с формулировкой «Крым – это Украина», должны быть, по логике оккупантов, на соседей скамье подсудимых. Нам важно донести абсурд обвинений и подлости российской власти в зале демократии и права», – говорится в сообщении Логвинского, опубликованном в его Фейсбуке.

По словам Георгия Логвинского, на «круглом столе» с докладом выступили правозащитники, представители Меджлиса крымскотатарского народа, адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов.

Логвинский отметил, что цель мероприятия – «всеми формами донести, что Ахтем (Чийгоз – КР) и другие борцы за своду Украины – это люди, которые борются за европейские ценности, за принципы, которые указаны практически во всех международных документах об Украине», и что участники мероприятия выступили с призывом бороться за украинских политузников в Крыму.

В Парламентской ассамблее Совета Европы провели «День Крыма», в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.