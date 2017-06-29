Турчинов назвал один из механизмов распространения компьютерного вируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 29 июня заявил, что одним из механизмов распространения опасного компьютерного вируса была система обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота.

«Прежде всего, это происходило за счет системы обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота. Также была задействован хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, к которому уже имел вопрос СБУ о сотрудничестве с российскими спецслужбами», – сказал он в ходе заседания Национального координационного центра кибербезопасности.

«В то же время, активно использовались системы «серого интернета», в частности, возможности VPN, ТОR и т.д., которые активно рекламируются на российских ресурсах, доступ к которым был запрещен решением СНБО», – добавил Турчинов.

По его словам, многие государственные учреждения были повреждены из-за того, что системно не выполняли решение СНБО и поручение Национального координационного центра кибербезопасности.

«Распространение этого компьютерного вируса и анализ взлома информационных систем дает нам возможность говорить, что это составляющая гибридной войны, которую ведет против нас Россия», – считает секретарь СНБО.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в НБУ. Кроме того, об атаке вирусом, который назвали «Petya.A», сообщила «Новая почта», также была информация о кибератаке на Кабинет министров, «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Днепрэнерго», аэропорт «Борисполь», несколько заводов и несколько редакций крупных медиахолдингов в Киеве и Львове.

В то же время в СНБО считают, что массированная кибератака не принесла большой вред объектам, которые попали под нее.

О кибератаке сообщили и в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить – никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.