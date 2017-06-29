В Германии надеются на встречу Путина и Трампа на саммите G20

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль надеется на встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа во время встречи «Группы двадцати» (G20) в Гамбурге, сообщает 29 июня Радiо Свобода.

«Саммит G20 будет мощным мероприятием. Надеемся, что на полях саммита мы будем иметь возможность вашей встречи с президентом США», – сказал Габриэль Путину 29 июня во время визита в Москву.

Глава МИД Германии также выразил надежду, что во время саммита будут достигнуты договоренности по вопросам изменения климата.

Накануне в Москве заявили, что рассчитывают на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Группы двадцати», который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

Трамп и Путин уже имели несколько телефонных разговоров между собой, но до сих пор не встречались лично. В течение некоторого времени идут разговоры, что они могли бы провести какую-то встречу в кулуарах саммита «Группы двадцати».

Президент Украины Петр Порошенко коротко встретился с Дональдом Трампом в ходе рабочего визита в Вашингтон. Как одно из преимуществ этого визита он отметил, что его встреча с Трампом произошла раньше, чем встреча американского президента с Путиным.