Крымское агентство недвижимости: украинцы продолжают покупать жилье в Крыму

Жители материковой Украины продолжают покупать недвижимость в аннексированном Крыму, особенно квартиры, которые находятся на берегу моря. Об этом 29 июня в эфире Радио Крым.Реалии рассказал руководитель севастопольского агентства недвижимости «ГеоКрым» Александр Белоусов.

«Украинский покупатель у нас остался, не скажу, что его больше нет – около 30% украинских покупателей еще есть. Они так же едут в Севастополь, так же покупают земельные участки, так же отдыхают на море. Что касается российского покупателя, то и там хотят на море, особенно, те, которым 30-40 километров до моря – это не расстояние, то предпочитают Байдарскую долину», – сказал Белоусов.

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Директор крымского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская, в свою очередь сообщила, что при покупке квартир жители аннексированного Крыма используют средства, полученные по российским программам. Например, материнский капитал или бюджетные средства министерства обороны России.

«Дорогая недвижимость на Южном берегу Крыма, она для столичных покупателей (из столицы соседней России Москвы – КР), у которых есть возможность зарабатывать большие деньги или же продать свою дорогую московскую или питерскую недвижимость и купить по аналогичной цене на ЮБК. Что касается Симферополя, то там массовый покупатель – это крымский, местный покупатель, иногда для работы покупают и переезжают. Севастополь в этом плане гармонично соединил в себе два притока покупателей. Местные для улучшения своей жилищной ситуации используют ипотеку, материнские капиталы и другие программы», – рассказала Массальская.

Российские СМИ сообщают, что эксперты зафиксировали падение цен на жилье во всех городах аннексированного Крыма. Как сообщает РБК, средняя цена квартиры на вторичном рынке Крыма упала на 2,8%, в новостройках – на 3,4%﻿. Самым дорогим городом остается Ялта, самым дешевым – Бахчисарай

В апреле 2017 года подконтрольный Москве вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин сообщил, что сейчас в Крыму работает около 250 строительных фирм, и отметил, что перед российским руководством полуострова на этот год «стоит амбициозная задача, чтобы сделать полуостров взрывной точкой роста».

Эксперты севастопольской фирмы по недвижимости в 2016 году сообщали, что на полуострове, в основном, приобретают жилье жители соседней России.