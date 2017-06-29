ГСЧС: в Чернобыльской зоне – пожар на площади 25 гектаров

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает 29 июня, что в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ведомства, предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки.

По данным ГСЧС, возгорание распространилось на площадь около 20 гектаров.

«По состоянию на 18:00 29 июня площадь пожара (низовая) составляет около 25 га с последующим распространением на верховую – площадью около 0,5 гектара», – говорится в сообщении.

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара от ГСЧС привлечен вертолет МИ-8, 102 человека, 22 единицы техники.

В июле прошлого года вспыхнул пожар в Чернобыльской зоне, возгорание тушили три дня. В 2015 году в конце мая – начале лета в Чернобыльской зоне несколько раз происходили пожары, к тушению которых привлекали авиацию.