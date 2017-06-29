В России подали заявку на проведение марша «За свободный интернет»

В России представители нескольких партий подали заявку в мэрию Москвы о проведении марша «За свободный интернет». Как сообщает Радио Свобода, это Партия народной свободы, «Демократический выбор», Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и организация «Роскомсвобода».

Как сообщила пресс-служба российской партии ПАРНАС, шествие планируется провести 9 июня от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова. Планируется, что в акции примут участие 10 тысяч человек.

Организаторы акции намерены требовать от властей отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

В 2016 году в России подавляющее большинство приговоров за экстремистские высказывания было вынесено пользователям социальных сетей за репосты видеороликов и аудиозаписей, говорится в докладе информационно-аналитического центра «Сова».

Всего за прошедший год по этой статье в России были осуждены 198 человек.