В Ялте соберутся представители лечебного туризма из соседней России

В Ялте с 4 по 6 октября пройдет пятый туристский форум «Открытый Крым», сообщил 29 июня на Крымском транспортном форуме в Алуште министр курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Стрельбицкий.

По его словам, форум пройдет под девизом «эффективное партнерство».

В этом году, по словам Стрельбицкого, впервые в рамках форума пройдет российский конгресс по развитию лечебно-оздоровительного туризма.

«Мы объединили два важных для туристической сферы события в одно мероприятие с тем, чтобы собрать на эти три дня всех экспертов туристической и санаторно-курортной отраслей на одной площадке, и выработать политику нашей работы на осенне-весенний период», – подчеркнул он.

Как сообщили в крымском министерстве, также 4 и 5 октября будет работать туристическая выставка «Открытый Крым – 2017».

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что спрос россиян на отдых в аннексированном Крыму по сравнению с 2016 годом упал на 30 процентов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».