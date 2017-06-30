Радио Крым.Реалии: В Крым по талонам

Почему на пунктах пропуска на административной границе с Крымом возникают очереди? Как Меджлис крымскотатарского народа функционирует в условиях оккупации полуострова? Как Украина может защититься от информационной агрессии России?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с крымскими перевозчиками, главой Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник, спикером Государственной пограничной службы Украины Олегом Слободяном, главой Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым, главой ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заиром Смедляевым, специалистом по кибербезопасности Николаем Костиняном и профессором международного права, главой Украинского землячества в Эстонии Евгением Цыбуленко.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.