В Крыму ожидается до сорока градусов жары – синоптики

В Крыму 1-2 июля ожидается повышение температуры воздуха, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму 29 июня.

По сообщению спасателей, столбики термометров могут подняться до 40 градусов Цельсия.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 1-2 июля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха 38-40 градусов», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют крымчанам поддерживать дома прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, находиться по возможности в тени, надевать светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, и головные уборы, употреблять больше воды, принимать прохладный душ или ванну.

Также рекомендуют в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе, не употреблять алкогольные напитки.