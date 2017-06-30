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Чубаров поддержал отмену запрета на вывоз личных вещей из Крыма

Рефат Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поддержал решение окружного административного суда Киева по иску об отмене постановления Кабинета Министров Украины №1035 в части ограничения на провоз личных вещей граждан Украины из аннексированного Крыма на материковую часть страны и обратно. Об этом Чубаров сказал в комментарии Крым.Реалии.

«То, что отменили очень жесткое ограничение перемещения гражданами товаров для личных нужд, это суд сделал правильно», – сказал глава Меджлиса.

По словам Чубарова, в ближайшее время Кабинет Министров примет решение об изменении порядка перемещения товаров через админграницу с Крымом.

«Я уже связывался с министерством по делам оккупированных территорий, думаю, что в ближайшее время Кабмин должен дополнительно урегулировать те вопросы, которые суд не имел в виду, речь идет о поставке товаров», – сказал он.

При этом Чубаров исключил возможность отмены товарной блокады Крыма.

«Не думаю, что кто-то позволит возобновить неограниченные поставки товаров с материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма. Я исключаю, что может возобновиться поставка электроэнергии и воды или потребительских товаров», – добавил он.

Чубаров также выразил сожаление в связи с полной отменой судом постановления Кабинета Министров Украины.

«Жаль, что Кабмин, когда принимал постановление 1035, объединил все вопросы, связанные с пересечением административной границы, а теперь суд все это сразу отменил», – отметил политик.

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, который запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма. Постановление было принято в декабре 2015 года, а вступило в силу в середине января 2016 года.

Решение административного окружного суда Киева об отмене пункта первого постановления Кабмина №1035 появилось 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений».

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