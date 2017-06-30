Чубаров поддержал отмену запрета на вывоз личных вещей из Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поддержал решение окружного административного суда Киева по иску об отмене постановления Кабинета Министров Украины №1035 в части ограничения на провоз личных вещей граждан Украины из аннексированного Крыма на материковую часть страны и обратно. Об этом Чубаров сказал в комментарии Крым.Реалии.

«То, что отменили очень жесткое ограничение перемещения гражданами товаров для личных нужд, это суд сделал правильно», – сказал глава Меджлиса.

По словам Чубарова, в ближайшее время Кабинет Министров примет решение об изменении порядка перемещения товаров через админграницу с Крымом.

«Я уже связывался с министерством по делам оккупированных территорий, думаю, что в ближайшее время Кабмин должен дополнительно урегулировать те вопросы, которые суд не имел в виду, речь идет о поставке товаров», – сказал он.

При этом Чубаров исключил возможность отмены товарной блокады Крыма.

«Не думаю, что кто-то позволит возобновить неограниченные поставки товаров с материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма. Я исключаю, что может возобновиться поставка электроэнергии и воды или потребительских товаров», – добавил он.

Чубаров также выразил сожаление в связи с полной отменой судом постановления Кабинета Министров Украины.

«Жаль, что Кабмин, когда принимал постановление 1035, объединил все вопросы, связанные с пересечением административной границы, а теперь суд все это сразу отменил», – отметил политик.

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека добились признания незаконным первого пункта постановления Кабинета Министров Украины №1035, который запрещает вывоз личных вещей из аннексированного Крыма. Постановление было принято в декабре 2015 года, а вступило в силу в середине января 2016 года.

Решение административного окружного суда Киева об отмене пункта первого постановления Кабмина №1035 появилось 20 марта на сайте «Единого государственного реестра судебных решений».