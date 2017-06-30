В химической атаке в Сирии был использован газ зарин – ООН

Нервно-паралитический газ зарин был использован в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля в смертельном нападении, жертвами которого стали более 90 человек. Об этом со ссылкой на доклад Организации за запрещение химического оружия сообщают дипломаты ООН.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что доклад «подтверждает то, что мы уже знали: химическое оружие использовалось против сирийского народа». «Теперь, когда мы знаем несомненную правду, мы ждем независимого расследования, чтобы точно подтвердить, кто был ответственным за эти жестокие нападения, чтобы мы могли найти справедливость для жертв», – добавила Хейли.

Доклад Организации за запрещение химического оружия будет использован следственным органом ООН в расследовании с целью идентифицировать преступников.

Президент США Дональд Трамп через несколько дней после обнародования кадров гибели детей в результате химической атаки приказал нанести удары по сирийской авиабазе, которая, по его данным, была использована для нападения на Хан-Шейхун.

На этой неделе Пентагон заявил, что располагает доказательствами возможной подготовки правительственных сил Сирии к новой химической атаке, и призвал режим Асада воздержаться от таких действий.