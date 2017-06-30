Девятое заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар (ВККТ) состоится в Киеве в конце июля и будет посвящено мероприятиям по случаю столетия провозглашения Крымской народной республики. Об этом Крым.Реалии сообщил президент ВККТ и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Будем обсуждать проведение на международном уровне мероприятий, посвященных столетию Первого Курултая крымскотатарского народа и создания Крымской народной республики, избрания правительства этой республики, это было в конце октября, если по старому стилю 1917 года. Руководителем этого правительства был назначен муфтий мусульман Крыма Номан Челебиджихан. Эти мероприятия и для диаспоры, и для всего крымскотатарского народа будут очень важными и будут привлекать внимание мирового сообщества и нашего народа к нынешнему положению. Мы это планируем на конец июля, оно (заседание – КР) пройдет опять в Киеве», – сказал Чубаров.

В 1917 году Курултай восстановил крымскотатарскую государственность, провозгласив Крымскую народную республику во главе с Номаном Челебиджиханом. Большевистские войска подавили попытку воссоздать государственность крымских татар, а Челебиджихан был убит.

ВККТ объединяет организации крымских татар, проживающих за пределами Крыма. Предыдущее заседание исполкома ВККТ состоялось в апреле в Киеве. Одним из главным пунктов повестки дня было решение Международного суда ООН в Гааге, которое, в частности, обязывает Россию возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на аннексированном полуострове.