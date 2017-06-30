Прокуратура АРК вызывает пятерых крымских чиновников

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о вызове в ведомство пятерых крымских чиновников. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Сообщается, что прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовным производствам по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

«В рамках вышеупомянутых уголовных процессов в отношении указанных лиц собрано достаточно доказательств для изменения ранее сообщенного подозрения, в связи с изложенным в соответствии с положениями ст. 297 – 5 УПК Украины предлагаю следующим подозреваемым: Донич С.Г., Янаки Н.Л., Васильеву А.Н., Калину П.С. и Мустецову В.А. прибыть вместе со своими защитниками в прокуратуру Автономной Республики Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24, первый этаж) в период с 27.06.2017 по 30.06.2017 (с 9:00 до 18:00)», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в указанных уголовных производствах собраны все необходимые доказательства для составления обвинительных актов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».