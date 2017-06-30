Госпогранслужба: Украина не мешает проезду туристов в Крым

Госпогранслужба Украины не создает никаких преград для посещения туристами аннексированного Россией Крыма. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказал спикер украинского погранведомства Олег Слободян.

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«У нас нет никаких ограничительных мер в отношении граждан Украины, которые не имели проблем с законом или не являются какими-нибудь сотрудниками российских спецслужб. Мы не фильтруем на админгранице людей по категориям турист/не турист и не разворачиваем туристов в обратном направлении. Если говорить на языке цифр, то в 2015 году в июне админграницу пересекли более 315 тысяч граждан, в 2016 году в июне пересекли более 192 тысяч человек и сейчас мы в этом году выходим цифру около 180 тысяч человек», – рассказал Слободян.

Спикер Госпогранслужбы отметил, что тенденция к уменьшению пассажиропотока в аннексированный Крым наблюдается не только летом, но и круглогодично.

«Мы видим, что увеличения потока нет, а есть четкая тенденция уменьшения, если говорить о 2015-2016 годах, и небольшое уменьшение в 2016-2017 годах. Вообще за 2016 год админграницу пересекло более 1 миллиона 12 тысяч человека, а за этот период в 2017 году на 14% падение этого числа. Граждане Украины меньше ездят на оккупированную территорию», – подчеркнул Слободян.

Вечером 28 июня возле пропускных пунктов «Каланчак» и «Чаплинка» на админгранице с Крымом количество машин несколько увеличилось, а в районе «Чонгара» наоборот – значительно уменьшилось.

Российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

В мае в Госпогранслужбе Украины сообщили, что в первом квартале 2017 года количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось на 24%, а транспортных средств стало вдвое меньше. Статистика приведена как для въезжающих, так и выезжающих с полуострова. В феврале в ведомстве также говорили об уменьшении пассажиропотока через пропускные пункты Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».