В Крыму хотят запустить двухэтажные поезда

После открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму обещают запустить двухэтажные поезда. Об этом 30 июня на крымском транспортном форуме в Алуште сказал российский директор «Крымской железной дороги» Алексей Гладилин, сообщает «РИА Крым».

«Предполагается закупить 15 пар пассажирских поездов. Причем они будут распределяться следующим образом: по два поезда в Севастополь, Евпаторию и Феодосию, остальные – в Симферополь. Составы предполагается закупать новые. 800 вагонов, большая часть из них – двухэтажные спальные вагоны в купейном исполнении», – сказал Гладилин

По его словам, примерное время движения поезда сообщением Симферополь–Москва составит от 24 до 28 часов.

26 марта 2014 года подконтрольный Кремлю крымский парламент создал госпредприятие «Крымская железная дорога». В его управление перешло имущество предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта на территории полуострова.

Созданы три межотраслевых предприятия промышленного железнодорожного транспорта – Симферопольское, Джанкойское и Красноперекопское. В их состав была включена собственность одноименных филиалов «Киев-Днепровского межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».