Министр обороны Украины получил приглашение посетить Пентагон

Министр обороны США Джеймс Маттис пригласил министра обороны Украины Степана Полторака посетить Пентагон. Об этом Полторак сообщил 30 июня в Брюсселе после завершения встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Во время разговора с министром обороны США Маттисом кроме того, что мы обсудили ситуацию с безопасностью, я также получил приглашение отправиться в Пентагон для обсуждения нашего дальнейшего сотрудничества между министерством обороны США и Министерством обороны Украины», – сообщил украинский министр.

Полторак не смог точно ответить, когда именно состоится обсуждение, указав, что «через три-четыре месяца мы спланируем этот визит». «До этого времени может быть принят бюджет США, где предполагается помощь Украине», – отметил он.

Министр обороны Украины также напомнил, что Маттис подтвердил свой визит в Украину в ближайшее время.

28 июня Степан Полторак начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО. В четверг он обсудил с министром обороны Канады Харьитом Сингхом Сайаном возможность закупки оснащения для Вооруженных сил Украины. С министром национальной обороны Республики Польша Антонием Мацеревичем украинский министр говорил о путях преодоления агрессии гибридного характера.