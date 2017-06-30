В аннексированном Крыму в пятницу, 30 июня, наблюдаются перебои со связью из-за аварии на волоконно-оптической линии на участке Темрюк – Керчь. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на подконтрольное Кремлю министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

«Ограничен доступ к сети интернет абонентов, находящихся в роуминге ООО «К-Телеком» (торговая марка WIN-mobile) и ООО «КТК Телеком» (торговая марка «Волна мобайл»), снижена скорость доступа к сети интернет абонентов большинства интернет-провайдеров, а также ограничены междугородные телефонные соединения абонентов операторов фиксированной телефонной связи», – сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению связи на полуострове.

«Аварийные бригады операторов связи выехали для устранения повреждения в кратчайшие сроки, восстановление услуг связи в полном объеме планируется до 18.00 сегодняшнего дня», – сказали крымские власти.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».