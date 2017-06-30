Украинский пограничный отряд совместно с вооружеными силами Украины задержали в Херсонской области двоих военнослужащих пограничной службы Федеральной службы безопасности России. Об этом 30 июня сообщает председатель Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко в Facebook.

По словам Назаренко, задержание произошло 30 июня около 2:30 ночи на берегу Перекопского залива.

«Задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предыдущего опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», – написал он.

Назаренко добавил, что в отношении задержанных граждан России проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия.

Комментариев российских силовиков по поводу данной информации пока нет.

20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар» задержали Максима Одинцова и Александра Баранова. СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».