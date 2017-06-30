В Симферополе анонсируют выступление российского дрессировщика кошек Юрия Куклачева. Его представление должно состояться 5 июля во Дворце культуры профсоюзов. Об этом свидетельствуют афиши, развешанные в городе.

Стоимость билетов составляет 1000-1500 рублей (442-663 грн – КР), сообщает кореспондент Крым.Реалии.

Также его выступления запланированы в Керчи, Ялте и Севастополе.

Ранее Куклачев попал в список сайта «Миротворец» за поездку в Крым и концертную деятельность на территории полуострова. Впервые представления Куклачева с кошками состоялись в Севастополе и Керчи в июле 2015 года, а затем в марте 2017-го в Севастополе.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».