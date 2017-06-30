В Крыму увеличили сроки предварительной продажи билетов на автобусы

В аннексированном Крыму расширили сроки предварительной продажи билетов на автобусы до 30 дней. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства транспорта Крыма.

«Ранее продажа билетов в кассах автостанций и бронирование по телефону на маршруты открывались за 14 дней до даты отправления рейса. В связи с многочисленными обращениями граждан, касательно изменения сроков продажи, руководством предприятия принято решение увеличить период до 30 дней», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что услуга бронирования за 30 дней будет доступна по всему полуострову с 1 июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».