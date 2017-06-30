Детский крымскотатарский центр Elif в Джанкое проверили «на предмет соблюдения законодательства» по указанию российской прокуратуры аннексированного Крыма. При этом силовики не предъявили никаких претензий сотрудникам центра и после проверки документов ушли. Об этом корреспонденту Радио Свобода в Крыму Антону Наумлюку сообщили правозащитники, которые поддерживают связь с работниками центра.

По их информации, проверку проводили представители подконтрольной России крымской прокуратуры, Роспотребнадзора, отдела образования подконтрольной Кремлю местной администрации и полиции.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 30 июня сообщил о визите в детский крымскотатарский центр Elif в Джанкое российских силовиков.

На сайтах подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма, а также других силовых ведомств полуострова, комментариев по данному поводу пока нет.

Российская правозащитница, координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова сообщала, что 16 февраля в детский центр Elif в Джанкое приходили представители прокуратуры с требованием предоставить документы в рамках «рассмотрения обращения граждан».

До этого 27 января силовики изъяли в Elif детскую литературу на крымскотатарском и турецком языках.

Крымскотатарский детский центр Elif начал работу в октябре 2015 года и зарегистрирован по российскому законодательству. В нем воспитывается около 20 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».