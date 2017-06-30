В День независимости Украины российские спецслужбы на админгранице с аннексированным Крымом могут намерено закрыть пункты въезда-выезда. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказала глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

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«Как минимум, в августе в период с 20-х чисел, когда в Украине празднуется День независимости, мы предполагаем, что будут проблемы с пропуском на админгранице, и рекомендуем людям в этот период воздержаться от въезда-выезда. Непонятно, какие действия могут быть провокационные (со стороны российских силовиков – КР), могут снова быть проблемы на российских КПП. Мы советуем в этот период воздержаться от поездок, чтобы не провести много часов в этих очередях на жаре», – сказала Скрипник.

Вечером 28 июня возле пропускных пунктов «Каланчак» и «Чаплинка» на админгранице с Крымом количество машин несколько увеличилось, а в районе «Чонгара» наоборот – значительно уменьшилось.

Российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

В мае в Госпогранслужбе Украины сообщили, что в первом квартале 2017 года количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, уменьшилось на 24%, а транспортных средств стало вдвое меньше. Эта статистика охватывает как въезжающих, так и выезжающих из полуострова. В феврале в ведомстве также говорили об уменьшении пассажиропотока через пропускные пункты Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».