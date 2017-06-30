Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до конца 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Страны Запада в 2014 году ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженной поддержки сепаратистов на востоке Украины. В ответ на это Кремль запретил ввозить продукты из этих государств.

После этого российские чиновники неоднократно заявляли о пользе так называемого «импортозамещения» для страны и российского бизнеса.

За время действия «контрсанкций» в России по указу президента этой страны Владимира Путина были уничтожены десятки тысяч тонн продуктов питания, ввозимых в обход эмбарго. При этом, по официальным данным, около 22 миллионов россиян живут за чертой бедности.