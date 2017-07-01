Крымские власти объявили о готовности принять на стажировку студентов из Германии

Подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Георгий Мурадов объявил о готовности аннексированного полуострова принять на стажировку студентов из Германии. Об этом 30 июня Мурадов сказал в рамках конференции городов-партнеров России и Германии, сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«Мы готовы принять всех, кто хочет видеть, как живет современный Крым, и составить собственное впечатление о том, как развивается полуостров после референдума 2014 года. Мы приглашаем в Крым немецкую молодежь и готовы организовать стажировки студентов из Германии в крупнейшем высшем учебном заведении Крыма – Крымском федеральном университете имени Вернадского», – заявил Георгий Мурадов.

По его словам, Крым и Германию связывает «давняя дружба и взаимные интересы».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».