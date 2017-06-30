Полторак про «Запад-2017»: учения на границе с Украиной являются угрозой

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил 30 июня, что проведение учений на границе с Украиной, в частности российско-белорусских учений «Запад-2017», является угрозой.

«Предусмотрены большие переброски войск и маневры. Только для переброски личного состава заказано 4000 вагонов. Это очень крупная группировка и, конечно, проведение таких учений на границе с Украиной является угрозой», – сказал Полторак, которого цитирует пресс-служба Минобороны страны.

Он отметил, что Украина готова «адекватно реагировать» на проведение этих учений.

«Предстоящие учения «Запад-2017», которые планирует провести Российская Федерация, являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Генеральный секретарь НАТО рассказал о том, какие угрозы они видят, и сообщил, что группировка НАТО в Восточной Европе будет усилена. Конечно, со своей стороны мы также будем адекватно реагировать на проведение учений», – сказал украинский министр во время встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

В сентябре этого года на территории Беларуси запланированы российско-белорусские учения «Запад-2017» с привлечением российской стороной более 4 тысяч вагонов для перевозки вооружений и солдат. Украинская сторона выразила обеспокоенность в связи с этими учениями. Однако, как заявлял посол Украины в Беларуси Игорь Кызыл, Украина получила заверения белорусской стороны, что украинские военные, в том числе военный атташе посольства Украины в Минске, смогут быть наблюдателями на учениях «Запад-2017».