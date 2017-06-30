В Крыму танковые подразделения соседней России проводят учебные стрельбы

Танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота соседней России проводят учебные стрельбы на полигоне «Ангарский» в аннексированном Крыму. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«На полигоне Ангарский в соответствие с планом боевой подготовки танковые подразделения отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота проводят учебные стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы условного противника», – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что танкисты отдельно отрабатывали подавление противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.

25 июня в Крыму на полигоне Ангарский российские военные проводили тренировки боевой подготовки с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.