В Крым из российского Петербурга самолетом привезут львицу для парка «Тайган» – Зубков

Из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Крым самолетом привезут львицу, которая станет питомцем парка львов «Тайган» в Белогорском районе. Об этом 30 июня в своем блоге сообщил директор парка «Тайган» Олег Зубков.

По его словам, документы на транспортировку львицы по кличке Боня уже получены.

«Завтра на борту самолета Боня совершит свой первый и единственный перелет из Санкт-Петербурга в аэропорт Симферополя, откуда она приедет в парк львов «Тайган» на постоянное место жительство», – говорится в сообщении.

При этом Зубков отметил, что парк «Тайган» остается «практически единственным приютом» для львов и других животных, «попавших в беду на территории России».

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.