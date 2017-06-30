Россия заявляет о прекращении уплаты взносов в Совет Европы

В России принято решение приостановить уплату взносов в Совет Европы за 2017 год до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ», сообщает 30 июня пресс-служба российского Министерства иностранных дел.

«По сообщению МИД России, российскую делегацию в Совете Европы пытались «наказать за свободное волеизъявление жителей Крымского полуострова», – так во внешнеполитическом ведомстве описали российскую аннексию полуострова в 2014 году.

«Члены ПАСЕ в 2014-2015 годах настолько ограничили полномочия российской парламентской делегации, которые сделали невозможным ее участие в работе Ассамблеи. С тех пор ситуация в ПАСЕ только деградирует ... », – говорится в заявлении ведомства.

В начале июня председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет выплачивать треть ежегодного взноса в бюджет Совета Европы, это около 11 миллионов евро.

В 2014 году Россию лишили права голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. По российским парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах.

После этого Москва в знак протеста отказалась от участия в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Россия вместе с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией является одним из основных плательщиков Совета Европы, ее вклад составляет около 30 миллионов евро.