Всемирный банк и Украина подписали соглашение об освоении гранта ЕС на 3 млн евро

Всемирный банк и Кабинет министров Украины подписали соглашение об освоении гранта Европейского союза на 3,03 миллиона евро в поддержку укрепления управления государственными ресурсами в Украине.

Как заявил 30 июня вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, 1,1 миллиона евро пойдут на реформирование сферы публичных финансов и систему управления государственными финансами, а 1,9 миллиона евро – на реформирование госслужбы в Украине.

В частности, на эти средства планируется создать портал вакансий государственной службы, перевести документацию в электронный формат, открыть данные о зарплатах госслужащих.

В представительстве ЕС отмечают, что эта сумма, 3,03 миллиона евро, является частью финансирования в 5 млн евро, охватывающая финансированием Всемирного банка деятельность украинских госучреждений по программе ЕС по реформированию госуправления и финансов.

В декабре прошлого года Украина и Евросоюз подписали соглашение, предусматривающее безвозвратную финансовую помощь Киеву в размере 104 миллиона евро на поддержку реформы системы государственного управления, реализация которой рассчитана на 5 лет.

В июне 2016 года Кабмин утвердил стратегию реформирования государственного управления на 2016-2020 годы, которая, в частности, предусматривает создание должностей специалистов по вопросам реформ в министерствах, пересмотр функций министерств и оптимизацию их структуры, внедрение системы электронного управления.