На судостроительном заводе «Залив» в Керчи состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

Сообщается, что в церемонии закладки судна принимали участие заместитель председателя правительства соседней России Дмитрий Рогозин и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

В пресс-службе утверждают, что гидрографическое судно стало десятым, заложенным на «Заливе».

19 ноября на судостроительном заводе «Залив» в Керчи состоялась торжественная церемония закладки малого гидрографического судна проекта 19910 (заводской номер 802).

По информации пресс-службы, на данный момент на заводе «Заливе» 2,2 тысячи сотрудников работают над пятью судами.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года генеральным директором керченского судостроительного завода «Залив»​ стал представитель крымской самообороны Артем Мирохин. В пресс-службе завода сообщали, что украинский бизнесмен Константин Жеваго отстранен от руководства АО «Судостроительный завод «Залив» в Керчи. Руководство завода не допустили на предприятие вооруженные люди. Позднее на сайте предприятия появилось сообщение о рейдерском захвате. Позднее руководителем завода стал Андрей Жердев из российского Татарстана.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».