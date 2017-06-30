Россия намерена загрузить военными заказами керченский судостроительный завод «Залив»

Заместитель председателя правительства соседней России Дмитрий Рогозин пообещал загрузить работой керченский судостроительный завод «Залив» с помощью военных заказов. Об этом Рогозин заявил 30 июня во время церемонии закладки нового судна на заводе в Керчи.

По словам Рогозина, в России принята новая программа вооружения, в которой российскому флоту будет уделено большое внимание и «поэтому у завода появится еще больше работы».

«Буквально несколько недель назад поступила новая программа вооружений, она рассчитана на программный период десять лет, и мы сейчас внимательно ее изучаем с точки зрения того, что предстоит сделать для обновления военно-морского флота, в частности Черноморского флота», – цитирует Рогозина пресс-служба российского правительства Крыма.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что Керченский судостроительный завод «Залив» работает над выполнением гособоронзаказа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».