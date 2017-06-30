«Нафтогаз» опровергает заявление «Газпрома» о долге в 1,7 миллиарда долларов

В компании «Нафтогаз Украины» заявляют, что отдельное решение Стокгольмского арбитража не указывает о долге в сумме 1,7 миллиарда долларов перед российской компанией «Газпром».

Как сообщает 30 июня пресс-служба компании, в решении нет никаких «числовых значений» по задолженности между сторонами.

«В нем изложены принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные «Нафтогазом», а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученных «Нафтогазом», но не оплаченных в полном объеме», – говорится в сообщении.

В украинской компании отмечают, что Стокгольмский арбитраж предложил сторонам попытаться договориться о суммах, эти переговоры пока продолжаются.

30 июня руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно предварительному решению Стокгольмского арбитража, взыскание с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» превышает 1,7 миллиарда долларов. При этом он отметил, что российская сторона планирует обжаловать это решение.

«Нафтогаз Украины» 31 мая заявил, что получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в производстве против «Газпрома» по контракту на поставку газа. По сообщению компании, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» по пересмотру цены в контракте на поставку газа с «Газпромом» с учетом рыночных условий, а также отменил требования российского монополиста по условию «бери или плати» и полностью отменил запрет на реэкспорт Украиной газа. По принципу «бери или плати», прописанным в контракте 2009 года, Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или даже не покупая, оплачивать его стоимость.

В «Газпроме» же заявили, что принцип «бери или плати» не отменен, но не объяснили эту позицию.

В октябре 2014 года компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.